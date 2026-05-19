Фестивалът на българската легенда в "Галата" с отворена покана за участници

Снимка организаторите

Третото издание на Фестивала на българската легенда „Самодивско сборище“ ще се проведе от 3 до 5 юли 2026 г. в читалище „Васил Левски 1945“ в кв. „Галата“ във Варна. Темата през тази година е „Орисниците – истини и легенди“, а организаторите отправят отворена покана за участници в програмата.

Фестивалът кани автори, изследователи, визуални творци, дигитални специалисти, фотографи, видеографи, фолклорни състави и изпълнители, водещи на творчески работилници и доброволци да се включат в събитието. Всеки, който има какво да разкаже – научно, документално или художествено – за образа на орисниците в българската традиция, може да кандидатства за участие.

Желаещите подават заявка чрез онлайн формуляр до 12 юни 2026 г.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFUitEM1rh5ufwYBzU3zphZskshd0ml4aXFz3dKJABQnKscg/viewform

Фестивалът има две успешни издания през 2024 и 2025 г., проведени в село Лилково, край Пловдив, с участието на учени, писатели, артисти и с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Основната мисия на инициативата е съхраняването, популяризирането и развитието на българското нематериално културно наследство. В предишните издания се включват над 100 участници от цялата страна. Сред лекторите са журналистът Ирена Григорова с премиера на филма „Домът на Змея“, Вихра Баева, доктор по фолклористика и доцент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН.; Наташа Костадинова – началник на "Държавен архив"-Пловдив; писателят и журналист Николай Илчевски, Искра Урумова, автор на „Самодивски сезони“; Елена Чанакчиварова - Христова, директор на Исторически музей – гр. Павликени и редица фолклорни формации и разказвачи на приказки.

Организаторите подчертават, че участието във фестивала дава възможност на хора от различни поколения да се срещнат, да обменят идеи и да допринесат за съхраняването на българската митология. Събитието е насочено към опазването на живата памет и нематериалното културно наследство на България.

Третият ден от фестивала ще се проведе съвместно с партньорите от Туристическо дружество „Родни Балкани“, които ще поведат участниците по скрити пътеки към красивите морски местности около хижа „Ветеран“ и скала „Часовоя“. За предварително заявилите участие ще има възможност и за гмуркане.

Фестивалът се провежда изцяло на доброволчески начала. Организатори са Венцислава Великова и Магдалена Тодорова от Съюза на свободните писатели във Варна, с подкрепата на читалище „Васил Левски 1945“.

