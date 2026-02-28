Фестивален и конгресен център – Варна с поредица от концерти през март

Снимка Фейсбук

Страхотна новина за любителите на концерти в морската столица.

Богата музикална програма очаква варненци и гостите на града в началото на март във Фестивалния и конгресен център. В рамките на няколко седмици на сцената ще излязат обичани изпълнители, балетни формации и фолклорни артисти.



На 2 март от 19:30 ч. в Зала 1 ще се състои „Музикален шоу спектакъл“ с участието на Орлин Горанов, Иван Момиров и Диман Панчев. На сцената ще бъде и маестро Страцимир Павлов, а водещ на вечерта ще бъде Ненчо Костов, пише moreto.net.



Празничният 3 март ще бъде отбелязан от 17:30 ч. в Зала 1 с концерт-спектакъла „Един дъх народ“, посветен на Националния празник на България. Входът е свободен с предварително взети билети от касата на ФКЦ.



На 7 март от 18:30 ч. публиката ще може да се наслади на „Вълшебствата на пролетта“ – спектакъл на Балетна школа „За принцеси“ – Варна.



Фолклорните традиции ще оживеят на 9 март от 19:00 ч. със спектакъла „Слънце да огрее“ на ансамбъл Ансамбъл „Пирин“.



На 18 март от 19:00 ч. в Зала 1 концертното си турне „Приказки в ноти“ ще представят талантливите пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови.



Любителите на съвременните музикални преживявания ще могат да посетят и концертите от поредицата „Candlelight“ на 20 март в Зала 2 – от 18:30 и 20:30 ч., с трибюти към Queen, Coldplay и Imagine Dragons.

