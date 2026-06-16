Фестивалният и конгресен център във Варна стана на 40 години

Снимка ФБ

Една от емблемите на културния живот във Варна – Фестивалният и конгресен център (ФКЦ), отбелязва днес 40 години от своето откриване.



Комплексът отваря врати на 16 юни 1986 година по проект на арх. Косю Христов. Първоначално носи името „Фестивален комплекс Людмила Живкова“ и функционира като филиал на Народния дворец на културата в София, пише moreto.net.



През четирите десетилетия от своето съществуване ФКЦ се утвърждава като едно от най-значимите средища за култура, изкуство, кино и конгресен туризъм в България. На неговите сцени и в залите му се провеждат стотици фестивали, концерти, театрални спектакли, кинопрожекции, научни форуми, международни конференции и бизнес събития.



Особено място в историята на комплекса заема Международният филмов фестивал „Любовта е лудост“, създаден по инициатива на ФКЦ през 1993 година. В продължение на години той е единственият международен кинофестивал с конкурсна програма за игрални филми в България и се превръща в разпознаваема визитна картичка на страната пред световната филмова общност.



Фестивалният и конгресен център е съорганизатор и домакин на редица престижни културни прояви, сред които Международният музикален фестивал „Варненско лято“, Международният театрален фестивал „Варненско лято“, фестивалът на българския игрален филм „Златната роза“, както и кинофорумите „Киномания“, „София Филм Фест“, „Синелибри“, „Мастер оф Арт“ и Световният фестивал на анимационния филм.



През годините комплексът представлява България в авторитетни международни организации в сферата на конгресната индустрия и културата, сред които ICCA, EFCT и AIPC, както и в европейската киносалонна мрежа Europa Cinemas.



От 1992 година ФКЦ работи на самостоятелна издръжка, а от 2011 година е част от структурата на Националния дворец на културата. Днес центърът функционира изцяло на пазарен принцип и не получава държавни субсидии.



Разположен на входа на Морската градина и в непосредствена близост до централния плаж, комплексът разполага с над 1000 квадратни метра изложбени площи и осем многофункционални зали с капацитет от 50 до 1000 места, оборудвани със съвременна техника.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!