Фейсбук потребители: Логото на "Прогресивна България" е крадено

04.03.2026 / 22:07 2

Снимки Фейсбук, Румен Радев

Създава се напрежение около Румен Радев. 

Коалиция „Прогресивна България“, чийто лидер е президентът (2017-2026) Румен Радев, представи своето лого. Фейсбук потребители обаче веднага разкриха, че то е почти същото като това на британската програма RISE: East of England. Вълна от шеги се надигна в социалните мрежи, а някои от най-активните зевзеци дори предлагат логото да бъде докладвано.

Проектът на Румен Радев бе регистриран за участие в ЦИК за предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април минути преди 15,00 часа в понеделник. Името на формацията, с която ще се яви на предсрочния вот, е „Прогресивна България“. В нея влизат три формации: ПП Социалдемократи, ПП Социалдемократическа партия и ПП Движение нашия народ, пише факти.бг.

Документите в Централната избирателна комисия бяха внесени от съпредседателите на коалиция „Прогресивна България“ Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и от Петър Витанов, Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“.

0
1
MrBean (преди 12 минути)
Рейтинг: 214113 | Одобрение: -1452
Партията гепачка и на готово,че що и логото да не е ?
0
1
cron1 (преди 57 минути)
Рейтинг: 144913 | Одобрение: -20097
Цялата му идеология на тоя боклук е крадена от израждане! Да го съдят за авторски права! :devil:
