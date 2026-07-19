Фейсбук се срина

Пиксабей

Facebook не е достъпен за потребителите тази сутрин поради „проблем със сайта“.

Десктоп версията на социалната мрежа Meta изглежда не е налична.

Потребителите получават съобщението: „Акаунтът е временно недостъпен. Вашият акаунт в момента не е наличен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде решено скоро. Моля, опитайте отново след няколко минути.“

Проблеми има и в мобилното приложение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!