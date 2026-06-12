Фейсбук се срина

Пиксабей

Чат приложението на Мета Месинджър се срина. В продължение на няколко минути не работеше и десктоп версията на Instagram. Отделни потребители сигнализираха, че нямат достъп и до Фейсбук.

Не е ясно на какво се дължи сривът, но услугите не бяха налични не само на територията на България. Зрители на NOVA алармираха, че нямат достъп до приложенията в Канада, Франция и Великобритания.

Редактор "Екип на Петел",

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