Фейсбук свали реч на индийския премиер

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Постоянната комисия по информационни технологии към индийския парламент настоя Марк Зукърбърг да поднесе официално извинение, след като Facebook е премахнал видео с реч на премиера Нарендра Моди.

Според комисията ръководителят на Meta трябва да се извини в тридневен срок. В противен случай индийските власти могат да предприемат стъпки за отнемане на правната защита, с която технологичните компании и техните ръководители се ползват съгласно член 79 от индийския Закон за информационните технологии, съобщи БТА.

Искането е отправено в писмо на секретариата на Лок Сабха – долната камара на парламента – до Министерството на електрониката и информационните технологии. В документа се посочва, че видеото с обръщението на Моди е било премахнато около пет-шест часа след публикуването му.

В речта си индийският премиер коментира скандала с изтичането на въпроси от Националния тест за прием във висши учебни заведения и представя мерките, които правителството предприема, за да предотврати подобни нарушения. Случаят предизвика масови протести в страната и доведе до оставката на министъра на образованието Дхармендра Прадхан.

От парламентарната комисия подчертават, че разглеждат премахването на видеото като изключително сериозен случай и настояват за официално обяснение от страна на Meta.

В същото писмо комисията отправя призив и към индийското правителство да предприеме действия срещу ръководството на Google India. Причината е разследване на киберполицията в Хайдерабад, според което инвеститори са загубили над 4,8 млн. рупии (около 43 600 евро), след като са вложили средства в измамни инвестиционни приложения. Местното ръководство на Google е привлечено като съобвиняем по разследването, а депутатите настояват случаят да бъде разгледан с необходимата строгост.

Редактор "Екип на Петел",

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