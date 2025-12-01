Фики и Испанката ще е най-новия дует на България

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Испанката, както бе представена Ралица Хайдърска, ще е певицата при най-новия дует на Фики Стораро.

Лично той я избра вчера, по време на шоуто „Пееш или лъжеш“. Стреля на сляпо, като се зарече, че ако пее ще имат дует.

А тя като запя всички станаха на крака.

„За мен ще бъде чест да направят дует с един от най-прекрасните гласове, които съм чувал в живота ми. Честта ще бъде моя“, каза Фики.

Ралица Хайдърска на 19 години от град Плевен. Завършила е Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в родния си град. В момента съм студентка първи курс в Национална музикална академия, със специалност фолклорно пеене.

Свири на пиано и китара. Тази година се е състоял първия й самостоятелен концерт.

Псевдонимът й – Испанката, в „Пееш или лъжеш“, е заради това, че изпълнява испански песни, има много прекарано време в Испания, защото баба ѝ е леля ѝ живеят там. Обичам испанската музика и най-голямата ѝ мечта е да докосва сърцата на хората с гласа си.

„Наистина ми се напълниха очите защото това беше нещо велико, което видяхме, на което останахме свидетели“, сподели пък актьорът Дарин Ангелов, който снощи, заедно с колежката си Кристина Патрашкова от панела от “На кафе”, бяха в помощ на Фики Стораро.

