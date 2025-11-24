Фиксирани минимални заплати за лекарите и сестрите в болниците, Спешната помощ и КОЦ

Снимка: Пиксабей

Управляващото мнозинство потвърди предложението си за минимални заплати с фиксирани размери за лекарите и медицинските сестри, работещи в болниците за активно лечение, Спешната помощ, психиатриите, онкологичните центрове, домовете за медико-социални грижи за деца.

Внесените преди второ четене поправки в законопроекта за бюджета на Здравната каса предвиждат от 1 януари минималната заплата за лекар без специалност да бъде 1860 евро, а за медицинските сестри – 1550 евро, посочва БНР.

Размерите на минималните възнаграждения ще бъдат разписани в Закона за лечебните заведения, а ръководствата на тези заведения ще имат тримесечен гратисен период, в който да изпълнят изискванията за заплащане на персонала.

За работещите, които не са включени в списъка с минималните заплати, възнаграждението ще се определя според квалификацията и ако тя е по-висока, съответният човек ще получава по-висока заплата от посочения минимум, предвиждат поправките.

Управляващите предлагат до 230 милиона евро от целевите 260 милиона евро да се разпределят между държавните, общинските болници и онкологичните центрове, за заплати на персонала в тях.

Предвижда се правилата за това разпределение да се подготвят от Здравната каса. Останалите 30 милиона евро да бъдат предоставени на структури, подчинени на здравното министерство, като спешната помощ и центровете по хематология, също за възнаграждения.

В законопроекта е заложено още от догодина личните лекари да имат право да сдвояват мобилните телефони на свои пациенти с приложението Е-Здраве, като след 1 април ще получават от Касата по 5 евро за пациент с осигурен достъп.

