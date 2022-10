Фил Колинс сключи мегасделка за 300 млн. долара

снимка: instagram.com/officialphilcollins

Фил Колинс и колегите му от групата Genesis се наредиха до редица музикални величия, обявявайки, че са се съгласили да продадат правата върху музиката си на компанията Concord Music Group Inc. Мегасделката е на стойност над 300 млн. долара, по информация на запознати, съобщава The Wall Street Journal, цитирани от profit.bg.

През последните години подобна стъпка направиха Боб Дилън и Брус Спрингстийн, привличайки в банковата си сметка куп милиони за музикалните си творби. Според запознати със сделките, каталогът с песни на Дилън му е донесъл близо 400 милиона долара, а записаната музика и текстовете на Спрингстийн - над 500 милиона долара.

За Concord Music Group Inc., един от най-големите независими музикални лейбъли, сделката е сигнал за завръщането му на пазара като купувач след период, през който бе проучвана възможност самият той да бъде продаден.

71-годишният Фил Колинс е роден в Западен Лондон. Той се присъединява към Genesis през 1970 г. като барабанист на групата. Става вокалист след напускането на Питър Гейбриъл (чиито права не са споменати в мегасделката).

Колинс е автор на едни от най-големите хитове на групата - "Invisible Touch", "That's All" и "I Can't Dance".

Соловата му кариера е още по-успешна. Дебютният сингъл „In the Air Tonight“ излиза през 1981 г. Следват хитовете„Against All Odds (Take a Look at Me Now),“ „One More Night“ и „Another Day in Paradise”.

Фил Колис е носител на осем награди "Грами" и има “Оскар” за най-добра оригинална песен - "You'll Be in My Heart" от хитовия анимационен филм на Дисни от 1999 г. "Тарзан".

Докато Колинс развива соловата си кариера, басистът и китаристът Ръдърфорд създава Mike + the Mechanics, чийто едноименен първи албум създава два хитови сингъла - „Silent Running (On Dangerous Ground)“ и „All I Need Is a Miracle”.

Общо Genesis издават 15 студийни албума. Колинс има осем като изпълнител, а Банкс - шест. Ръдърфорд издава два солови албума и девет като част от Mike + the Mechanics.

Concord Music Group Inc. управлява издаването на музиката на Фил Колинс и Genesis от 2017 г. насам. Сега компанията има задачата да популяризира поп хитовете от 80-те години сред по-младите поколения във време, в което фактор са Facebook, Instagram, TikTok.

