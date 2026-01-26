Филип Буков: Осиновете куче, станете доброволец или помогнете с дарение на приюта в Каменар
Актьорът Филип Буков посети общинския Приют за безстопанствени животни в село Каменар, за да се опита да помогне на обитателите му. Това той обяснява във видео, качено във фейсбук.
"Днес по покана на Община Варна и доброволците бях в Общинския приют за безстопанствени кучета", пише той към клипа и допълва: "Приятел се печели, а не се купува."
Тук сме, защото този приют и тези мили душици - нашите приятели кучетата, имат нужда от вашите грижи, добавя в записа.
С приоритет е да се намери дом за кучетата, но са важни и даренията - храна, одеяла и награди, разказва доброволка от приюта.
Събират и пари, за да заплатят операцията на крака на едно от четириногите - Камен. Става въпрос за 1600 лева, за които също се надяват на помощ от варненци.
Желаещите могат и да прекарат известно време с животните, като ги изведат на разходки всяка събота от 10 до 14 ч.
