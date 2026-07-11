Филип Буков: Спешно си търся приятелка от Варна, за да осмисли пребиваването ми там
Снимки: Фейсбук, Ф. Буков
Спешно си търся приятелка от Варна, за да осмисли пребиваването ми там. Това написа преди минути във фейсбук Филип Буков.
Морската столица е сред любимите места на младия актьор, но този път той съчетава полезното с приятното.
Буков участва в новия български сериал "Летище", който се снима във Варна. Това обяснява "обявата" му в социалната мрежа.
Под мотото „Когато правилото не помага, остава само правилното“, сериалът ще разкаже истории за хората, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище, съобщават от БНТ.
В главните роли освен Филип Буков са още Павел Иванов, Радина Шутова и Евелина Бибова. Режисьор и оператор на този снимачен етап са Ники Илиев и Борис Славков, а сценарият е дело на Александър Чобанов и екип.
Припомняме, че преди няколко дни Филип Буков беше сред първите, които дариха кръв на старта на юлската кампания на Районния център по трансфузионна хематология във Варна.
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