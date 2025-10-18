Филип Буков към Алекс Сърчаджиева: Аз съм твоето гадже

Кадър БТВ

"Как си нямаш гадже? Аз съм твоето гадже!". Така под формата на шега Филип Буков нападна колежката си Алекс Сърчаджиева в ефира на Би Ти Ви по време на гостуването им в предаването "Култ" по Би Ти Ви.

"Казвам го, защото постоянно в социалните мрежи ме питат дали Алекс е мое гадже, само защото играем в един спектакъл", разказа актьорът Филип Буков, цитира България днес.

