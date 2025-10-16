Филип Буков втрещи Алекс Сърчаджиева

Редактор: Недко Петров

Филип Буков се превърна в център на внимание и в днешния епизод на „Аз обичам България“. Актьорът даде неадекватен отговор на въпрос в играта „Рожден ден“ и същиса водещата.

Филип бе попитан от Алекс Сърчаджиева: Според народната пословиица до 25 години човек се жени сам, до 30 го женят роднините му, а кой го жени след 30 нагоре?

Без да се замисли, Филип се изцепи: Баба ми, но верният отговор бе свързан с цяло село.

Буков се провали и на следващите два въпроса.

При този Каква е мама?, каза, че е майка му, а не, че е сладка и добричка. А на третия - Какво разваля къщата, пасува. Отговорът бе шушу-мушу.

Филип успя да се справи чак при четвъртия въпрос, като отгатна, че имената на Иван Милев, Стефан Стамболов, Петър Берон, Пенчо Славейков и Алеко Константинов се обединяват от банкнотите.

Играта по бТВ вече навлезе в решителната фаза, като отборът на Стоян Дойчев води с 28:20 срещу селекцията на Буков.

