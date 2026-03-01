Филип Димитров: Режимът в Иран цели физическо унищожение на съседи

Кадър Нова Тв

Бивш премиер разкри основната цел на Иран.

Ескалацията на напрежението в Близкия изток и военните действия срещу иранския режим са събития, които в голяма степен са били неизбежни. Това заяви бившият министър-председател Филип Димитров в предаването "На фокус", коментирайки масираните удари на САЩ и Израел срещу Техеран и потвърдената смърт на аятолах Али Хаменей.

Според Димитров опитите за водене на преговори с Ислямската република през последните 15 години са създали само фалшиво усещане за напредък, докато режимът е продължавал да "изнася тероризъм и напрежение" извън своите граници.

Бившият премиер подчерта, че светът е изправен пред управление, което открито заявява желанието си за физическо унищожение на съседни държави. "Става въпрос за режим, който без уговорки заявява, че иска физически да унищожи съседни държави. Това е неговата физиология", посочи Димитров, цитиран от NOVA. Той добави, че диалогът с подобни структури, които отричат демократичните норми, вече е напълно изчерпан.

По отношение на вътрешната сигурност на България, Димитров определи свикването на Съвета по сигурността от страна на служебния премиер Андрей Гюров като нормална и необходима стъпка. Въпреки сериозността на ситуацията, той не очаква преки заплахи за страната ни в момента, но припомни, че рискове съществуват винаги.

Освен международната обстановка, Филип Димитров коментира и напрегнатите процеси в българската съдебна власт и действията на Висшия съдебен съвет (ВСС). Според него в тази сфера през последните години се води истинска война, която трябва да бъде прекратена по институционален път.

"Когато се води война, реакциите са като на война", коментира той отношенията между отделните нива на съдебната система. Димитров призова за разум и спазване на установения ред, като подчерта, че политическите и правните процеси са съчетание от лична отговорност и бързи реакции според ситуацията, пише dunavmost.com.

