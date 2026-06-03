Филип Киркоров: България спечели Евровизия благодарение на мен, никой не ми благодари!

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Заради всички клюки и слухове предпочел да сподели истината за това какво се е случило

Филип Киркоров разказа как се е стигнало до това той да помогне на българския екип да се завърне в музикалния конкурс "Евровизия" след 6-годишна пауза и DARA не само да впечатли с изявата си, но и да победи в надпреварата.

Изпълнителят обясни в пост в профила си в Instagram, че миналата година се е запознал с вече бившия генерален директор на БНТ Емил Кошлуков, покрай близките си приятели Катя и Здравко от дует "Ритон".

В няколко разговора Кошлуков споделил, че има желание България да се изяви отново на "Евровизия", но поради финансови причини не може да го постигне. "Казах му, че ще помисля как да се реши този проблем - и го направих. Заведох инвеститор в БНТ, който любезно се съгласи да финансира българското участие на "Евровизия 2026". Просто ей така. Благодарение на моите приятели, и да, благодарение на мен, България се върна в състезанието и го направи със стил", пише Киркоров.

Той допълва и че "незабравимата дива на "Евровизия" DARA направи всичко възможно това завръщане да не е просто грандиозно, а победоносно".

"Продуцентът Илиас Кокотос и композиторът Димитрис Контопулос, който написа "Бангаранга". Те направиха всичко, за да осъществят мечтата ни. Сътрудничеството ни с Dream Team винаги е било начело на Евровизия (Сергей Лазарев, Ани Лорак, сестрите Толмачеви, Наташа Гордиенко, Дмитрий Колдун, групата Doredos и други). Както Dream Team, така и тяхната звезда, DARA, спечелиха това трудно, предизвикателно и сложно състезание. Много се гордея с това!", допълва Киркоров.

Киркоров уточнява, че досега е запазил мълчание, но заради всички клюки и слухове предпочел да сподели истината за това какво се е случило. Разкрива и че никой не му е благодарил за подкрепата, но той и не очаквал такава, предава "Дир".

Руската звезда разказва и че в момента борбата кой ще бъде домакинът на "Евровизия" догодина се води между три града - София, Бургас и Варна, като самият той не крие, че надеждата му е Морската столица да получи този шанс, тъй като е родният му град, в който е прекарал детството си.

Киркоров обяви и че споделя това днес, тъй като именно на тази дата е роден вече покойният му баща и всичко, което е направил в подкрепа за "Евровизия", е било в негова памет, защото мечтата му е била България да победи на "Евровизия".

"Ако някой има въпроси, може спокойно да зададе на г-н Кошлуков или да се свърже с дует "Ритон". И така, скъпи мои зрители и скъпи мои фенове: както винаги съм честен с вас. И днес реших да ви разкажа как се случи всичко. Никой не ми благодари. И никога не очаквам благодарност. Правя добри дела от сърце. А останалото нека бъде на съвестта на тези, които са се възползвали и са обрали каймака от това прекрасно събитие. Още веднъж поздравления за DARA и Dream Team за победата им!", завършва Филип Киркоров

Редактор "Екип на Петел",

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