Филип Киркоров се завърна в България

Снимки ФБ

С вълнуваща среща се похвалиха Катя и Здравко - дует "Ритон". Те посрещнаха своят скъп дългогодишен приятел Филип Киркоров, който пребивава за няколко дни в България, предаде Вихрогон.бг.

Няколко часа преди полета, с Филип Киркоров-верен и много скъп наш приятел.

Политическите пристрастия са невъзможни, когато господства силно приятелство и дълбоко уважение!

Обичаме те приятелю!🥰

След това самият Киркоров пък пусна в своите социални мрежи снимки от срещата. Той написа: „Отидох в историческата си родина и се срещнах с приятели, с които другарувам от почти половин век... 50 години със звездите на българската естрада – група „Ритон“. Благодарение на тях в репертоара ми се появиха песни като „Кармен“, „Не смотри ты на часы“, „Днем и ночью“, „Джалма“ и „Мечта“, която изпълних с Маша Распутина.“

Уникални снимки? Ще направите ли скоро нещо заедно? Радвам се да видя Кркоров в добро здраве и с усмивка. В медиите излезе новина, че здравословното му състояние не е много добро.

Феновете на дует "Ритон" пожелаха Киркоров да направи концерт в България.

Браво за това,че отстоявате приятелството си!Поздрави на Филип Киркоров,който винаги е казвал с гордост,че е роден в България.

Филип Киркоров винаги говори с много любов и обич за България. Обичта е взаимна.Идвай по често в МАЛКАТА ти РОДИНА , Филип.

Поздрави на Филип от родната Варна!

Прекрасни,завинаги приятели!

