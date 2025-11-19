Филип Кръстев: Дано спечелим групата си в Лигата на нациите

кадър: Спортал

Филип Кръстев, който вкара второто попадение при успеха на България над Грузия в последен мач и за двата тима от световните квалификации за Мондиал 2026, коментира представянето на тима.



"Със сигурност такива победи са много важни, макар и да завършихме исторически най-слабите ни квалификации за Световно първенство. Всяка победа за националния отбор е по-сладка, отколкото за клубния отбор“, започна Кръстев за Фокус.



"С Турция показахме добра игра, днес победихме, на база добрата игра. Надявам се на следващия лагер да играем по-добре. Има много сериозни неща, които трябва да се анализират. Треньорите ще се постараят да ни подготвят“, продължи Кръстев.



"Най-важното е, че този лагер играхме футбол, за разлика от последните четири-пет. Трябва да си поставяме малки цели. Реалната е да играем добър футбол. Ако се противопоставяме, ще печелим. Дай Боже, ако Господ е с нас, ще прославим неговото дело и ще постигнем по-добрите резултати. Дано спечелим групата си в Лигата на нациите.“



"Кристиян Стоянов е страхотен футболист, представя се на много високо ниво, аз и Илия Груев му помагахме, тримата нападатели също много тичаха. Бяха ни уплътнени всички линии. Като цяло изиграхме тактически много добър мач, което не се беше случвало скоро“, завърши Филип Кръстев.

