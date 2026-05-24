Филм с непрофесионални български актьори спечели Наградата на журито на кинофестивала в Кан

Новият филм на режисьорката Валеска Гризебах The Dreamed Adventure ("Мечтаното приключение") спечели Наградата на журито на кинофестивала в Кан тази година. Лентата е международна копродукция между Германия, България, Франция и Австрия. Сценарият също е дело на Гриезебах, предаде Нова телевизия.

"Мечтаното приключение" е заснет изцяло в България през лятото на 2024 г. в района на Свиленград, обясниха преди време от Националния филмов център. Всички роли са поверени на български непрофесионални актьори.

В лентата участват Яна Радева, Сюлейман Алилов Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова, Тиана Георгиева.

Синопсисът гласи: "В Свиленград, малко градче на българската граница, пътят на Веска се пресича с този на Саид - стар познат, чиято кола е открадната. Предлагайки му помощта си, тя го отвежда до мястото на разкопките, където работи като археолог. Докато двамата възстановяват връзката помежду си, Веска постепенно е въвлечена в сенчестия свят, от който Саид идва. Скоро тя започва собствено разследване на престъпните връзки, криещи се под повърхността на този на пръв поглед невинен град. Когато фигури от собственото ѝ минало започват да я настигат, Веска е принудена да се изправи срещу истината за града и за преживяното от самата нея".

Българската следа обаче не спира дотук. Дизайнът на продукцията е на Сабина Христова, звукъте изготвен от Момчил Божков, Атанас Чолаков и Кай Тебел. Кинематографията на лентата е дело на Бернхард Келерк, а монтажист е Бетина Бьолер.

Това е вторият филм на Валеска Гризебах, чието действие се развива в България, след „Уестърн“ (2017), който имаше премиера в програмата „Особен поглед“ на филмовия фестивал в Кан.

Валеска Гризебах е родена на 4 януари 1968 г. в Бремен, Германия, известна с филмите си „Уестърн“ (2017), „Sehnsucht“ (2006) и „Mein Stern“ (2001). Тя учи филмова режисура във Виенската филмова академия, пише Variety.

Дипломният ѝ филм „Моята звезда“ е номиниран за наградата „Адолф Гриме“ през 2002 г. и печели наградата на критиката на филмовия фестивал в Торонто, както и Голямата награда на филмовия фестивал в Торино.

Вторият ѝ пълнометражен филм „Sehnsucht“ е премиерно представен в конкурса на „Берлинале" през 2006 г. Филмът получава множество награди на международни фестивали, включително Специалната награда на журито в Буенос Айрес, Голямата награда Астурия на Международния филмов фестивал в Хихон и Специалната награда на журито на Варшавския международен филмов фестивал. Третият ѝ пълнометражен филм, „Уестърн“, е премиерно показан в секцията „Особен поглед“ на филмовия фестивал в Кан през 2017 г. и получава, наред с други отличия, наградата на немските филмови критици за най-добър пълнометражен филм.

Режисьорът е носител на много награди, като най-отличаваната ѝ лента до момента е "Уестърн". В него се разказва за група немски работници, които строят язовир близо до българско село. Те започват да общуват с местните и скоро възникват проблеми както с тях, така и между самите строители.

За новия си филм Гризебах разказва: „Отправната точка бяха срещите ми с хора от моето поколение, които са преживели политическите промени в България през 1989 г. Те ми показаха колко дълбоко ни свързва този повратен за Европа момент и колко сериозно ни разделя – заради много различните преживявания, които последваха в годините след това".

"Особено се гордея с екипа: актьорите, които с цялото си въображение, житейски опит, смелост и всеотдайност вдъхнаха живот на тази история, и най-вече нашата главна актриса Яна Радева", сподели още режисьорът, цитиран от Deadline.

