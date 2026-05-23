Филмът „Фиорд“ на румънския режисьор Кристиан Мунджиу спечели голямата награда в Кан

кадър: youtube

Филмът „Фиорд“ -провокативна драма за християнско семейство в Норвегия, режисирана от Кристиан Мунджиу, спечели наградата за най-добър филм на Филмовия фестивал в Кан по време на церемонията по закриването, преминала в присъствието на множество звезди, предаде АФП, цитирани от БГНЕС.

Това е вторият успех на Мунджиу на фестивала. В новата си продукция румънският режисьор разглежда обществени страхове и предразсъдъци на политическата левица.

В главните роли участват Ренате Райнсве, позната от „Сантиментална стойност“, както и Себастиан Стан, който изигра Доналд Тръмп във филма „Стажантът“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!