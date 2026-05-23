Филмът „Фиорд“ на румънския режисьор Кристиан Мунджиу спечели голямата награда в Кан
кадър: youtube
Филмът „Фиорд“ -провокативна драма за християнско семейство в Норвегия, режисирана от Кристиан Мунджиу, спечели наградата за най-добър филм на Филмовия фестивал в Кан по време на церемонията по закриването, преминала в присъствието на множество звезди, предаде АФП, цитирани от БГНЕС.
Това е вторият успех на Мунджиу на фестивала. В новата си продукция румънският режисьор разглежда обществени страхове и предразсъдъци на политическата левица.
В главните роли участват Ренате Райнсве, позната от „Сантиментална стойност“, както и Себастиан Стан, който изигра Доналд Тръмп във филма „Стажантът“.
