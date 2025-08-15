Филмът "Стадото" - българската номинация за "Оскар"

Пиксабей

Филмът "Стадото" е българската номинация за наградите "Оскар", съобщиха от Министерството на културата.

Лентата е режисирана от Милко Лазаров и вече има награди от международни фестивали.

Петчленна експертна комисия с председател Мира Сталева и членове Стефан Командарев, Жаклин Вагенщайн, Мартичка Божилова и Савина Петкова избра "Стадото" да бъде българската номинация за "Оскар". Това е третият игрален филм на режисьора Милко Лазаров, предаде БНР.

"Стадото" имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия, с две награди – за "Най-добър филм" и наградата на FIPRESCI.

В лентата вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика - момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият.

Главните роли са поверени на Весела Вълчева и Захари Бахаров. Във филма участват още Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу и други.

