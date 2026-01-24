Филмът за Мелания Тръмп тръгва с частна прожекция в Белия дом

кадър YouTube

Мелания Тръмп ще бъде домакин на частна прожекция в Белия дом на нов филм, разказващ за 20 дни от нейния живот, преди съпругът й Доналд Тръмп за втори път да положи клетва като президент на САЩ, предаде Ройтерс, като цитира представител на първата дама.

Филмът „Мелания“ ще излезе по екраните в целия свят на 30 януари. Прожекцията днес ще бъде първата възможност за американския президент, семейството и близки приятели да видят готовата продукция, каза Марк Бекман, външен съветник и представител на първата дама.

Филмът предлага рядък поглед зад кулисите на първата дама, която избягва публични изяви от началото на втория мандат на съпруга си. Трейлърът започва с деня на встъпването в длъжност през януари 2025 г., като Мелания Тръмп е показана с тъмносиня шапка с широка периферия за церемонията. Кадрите я представят като съветник на президента, включително и момент, в който тя го насърчава да подчертае думите „миротворец и обединител“ в речта си при встъпването в длъжност, отбелязва Ройтерс.

Бекман, който е продуцент на „Мелания”, отговаря за реализацията на филма на стойност 40 милиона щатски долара от MGM Studios на Amazon, както и за последваща документална поредица, чиято премиера е планирана за по-късно тази година. Тя се фокусира върху някои от приоритетите на Мелания Тръмп, сред които са децата в приемни семейства.

„Това не е политически филм“, каза Бекман в интервю, като добави, че първата дама е имала водеща роля при създаването на филма.

Лентата подчертава нейните модни предпочитания, дипломатически ангажименти и дейностите, свързани с охраната й. Бекман каза, че зрителите ще видят и моменти, които показват чувството за хумор на президента.

Преди излизането на филма в киносалоните следващата седмица, президентът и първата дама на САЩ ще присъстват на премиерата му в четвъртък в Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, преименуван на „Тръмп-Кенеди“ от новоназначеното му ръководство.

Мелания Тръмп също така ще открие сесията на Нюйоркската фондова борса в сряда, за да промотира филма, добави Бекман.

