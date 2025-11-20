Филтър: Цънцарова напуска сутрешния блок на БТВ

Кадър БТВ

Мария Цънцарова напуска сутрешния блок на bTV. Провокативните й въпроси и леко пренебрежителната й усмивка към конкретни политици вече няма да бъдат запазена марка на „Тази сутрин“.

Партньорката на Златимир Йочев ще се оттегли от сутрешния блок след Нова година и най-вероятно ще стане водеща на седмично предаване. Това съобщава "Филтър", позовавайки се на свои източници в телевизионните среди.

