Финализират модернизацията на интелигентното улично осветление в кв. „Чайка“ във Варна

Снимка: Община Варна

На финален етап е мащабният проект за модернизация на уличното осветление във варненския квартал „Чайка“. Дейностите се реализират в рамките на проекта „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. „Чайка“, район „Приморски“ на Община Варна“.

Реализацията започна през януари тази година, а към момента около 90% от квартала вече е с ново LED осветление и интелигентна система за управление. Очаква се всички строително-монтажни дейности да приключат до 30 юни.

„90% от квартала вече е светнат и гражданите виждат ефекта от новата осветеност. Остава още малко работа по обекта – трябва да бъдат премахнати старите осветителни тела“, съобщи в интервю за Радио Варна инж. Станчо Станев, ръководител на проекта.

Общата стойност на проекта е близо 1,53 млн. евро. Около 600 хил. евро са осигурени като съфинансиране от Община Варна, а останалите средства са предоставени от Министерството на енергетиката по програма, финансирана чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

По проекта са монтирани общо 976 нови осветителни тела от три различни типа – паркови и улични LED осветители. Новата система позволява интелигентно управление и мониторинг на осветлението, като регулира интензитета според трафика и часовите диапазони. Очакванията са това да доведе до значително намаляване на разходите за електроенергия и поддръжка, както и до по-висока безопасност в района.

Според информация на Община Варна модернизацията е част от по-широката стратегия за повишаване на енергийната ефективност в града и намаляване на въглеродните емисии. Предвижда се икономията на електроенергия след внедряването на новата система да достигне между 60 и 65 процента.

Старите осветителни тела и стълбове ще бъдат демонтирани и транспортирани до складовата база на Община Варна. От екипа на проекта уверяват, че всички настилки и инфраструктура ще бъдат възстановени след приключване на ремонтните дейности.

„Всичко ще бъде възстановено във вида, в който е било. На много места плочките вече са подменени с нови. Единственото, което няма как напълно да възстановим, е озеленяването и цветята“, коментира още инж. Станев. По думите му са проведени срещи с жители и домоуправители в района, за да бъдат обсъдени възникналите неудобства по време на строителните дейности.

Проектът включва още подмяна на кабелна мрежа, електрически табла и остаряла инфраструктура, което ще подобри надеждността на уличното осветление в един от най-големите квартали на Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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