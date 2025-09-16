Финанист разкри как пазарите могат да си върнат цените

Редактор: Недко Петров

Икономически вече има значително знаци за намаляване на производителността на труда, а когато намалява производителността на труда, ставаме по-нефективни икономически. Това означава, че губим пазари, и ако погледнем това, което се случва с вноса и износа, точно това се получава. България губи позиции да изнася, особено индустриалното производство, което е свързано и с намаление на активността в Германия и в Западна Европа, където са основните ни пазари. В същото време ние имаме 4-5% ръст на вносни стоки, и то основно за потребление.

Това заяви членът на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Той обясни също как пазарите у нас могат да си върнат цените.

В момента няма достатъчно производство, а освен това пазарът специално на електроенергия е много специфичен. Говорим непрекъснато за някакви картерии, но пазарът за енергия е много интересен да бъде изследван Според мен на пазара се виждата такива изменения на цените, коментира Дацов.

Кой пречи на пазара ли? Почти във всяка една област има трима, четири човека които вече контролират част от нещата. Не казвам, че непременно има споразумение, но е факт, че в сектора енергетика има какво да се направи и от гледна точка на ефективност, от гледна точка на независимост, и от гледна точка на това, което може да влезе на този пазар и да излезе от него, продължи той.

Понякога има много интересни печалби в този сектор. Трудно е обаче държавата да контролира, тъй като има големи интереси, заяви още по бТВ бившият заместник-министър на въпросите.

