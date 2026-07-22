Финансист: Бензинът и дизелът ще продължат плавно да поскъпват по родните колонки

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Абсолютно реалистично е, ако този конфликт продължи още няколко седмици, да видим нива на петрола от над 100 долара за барел.

Такава прогноза направи в ефира на БНР Димитър Георгиев, финансист и анализатор на международните пазари, след като ескалацията на напрежението в Близкия изток доведе до пореден скок в цената на черното злато.

Той премина границата от 90 долара за барел след новите удари на САЩ срещу Иран, които ограничиха доставката на суровината през Ормузкия проток.

"Сортът "Бренд" беше паднал до 70 долара. В момента е 92.27 долара. Точно 30% поскъпване за две седмици. Търсят се алтернативи на Ормузкия проток, но построяването на истински такива ще отнеме години".

Георгиев обаче остава оптимист и предвижда, че "в рамките най-много на седмица или две отново ще видим истинско сядане на масата за преговори от двете страни".

"На практика всички страдат – производителите на петрол и потребителите. Но освен все по-скъпите цени на бензин и дизел, другото, което виждаме в България, е и слаб туристически сезон, което се дължи на скъпите билети, голямата несигурност, невъзможността за планиране на полети от страна на туроператорите. Дори в съседна Гърция виждаме малко по-слаб сезон от обичайното".

Вече имаме десети пореден ден на поскъпване на цените на петрола на международните пазари, посочи той в предаването "Преди всички".

"Това означава, че ще продължат плавно да поскъпват бензинът и дизелът по родните колонки. Със сигурност ще видим по-високи нива от сегашните".

Той предвижда поскъпване с още 10-15%.

"Но ако има ескалация на конфликта, тогава няма лимит на цената на бензина и дизела".

Георгиев отбеляза също, че от над десет години горивата у нас са сред най-евтините в Европа.

"Причина за това са ниските ставки на акциза и факта, че си имаме собствена рафинерия".

По последна информация от "Лукойл" са договорени доставки за следващите три месеца.

"Петрол има, проблемът е с неговото транспортиране през Близкия изток. Все пак България е привилегирована, защото ние не внасяме и почти никога не сме внасяли петрол от този регион. В момента го внасяме основно от Азербайджан. Има и алтернативни трасета".

Финансистът коментира и какви са необходимите у нас реформи, за да се стигне до овладяване на бюджетния дефицит.

"Дефицитът за тази година ще бъде много по-малко от 5.7%. Много вероятно е да бъде около 4%. Този голям свръхдефицит от 5.7% се дължи на огромен ръст на капиталови разходи, които няма как да бъдат реализирани до края на годината. Това са едни политически игри. Спокойно може да се доближава и до 3%.

До края на октомври те трябва да внесат бюджет за 2027 г. Той включва и макрорамката за три години напред. Тогава вече ще можем да знаем какви са техните истински планове".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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