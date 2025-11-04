Финансист: Управляват ни едни тройкаджии, които дънят бюджета при икономически подем

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Данните за изпълнението на настоящия бюджет не са никак добри. Там има сериозно изоставане в приходната част, няма дори теоретичен шанс да го наваксаме до края на годината. Интересното е обаче, че нереалистичната прогноза за 2025 година е взета като база за нова още по-нереалистична прогноза в приходната част на 2026 година. Давамч за пример приходите от ДДС, които са едно от съществените пера в приходната част на бюджета. А там бе предвиден рекорден ръст за тази година на фона на първите 9 месеца на година, но той няма да се реализира. И въпреки това е заложен огромен ръст на приходите от ДДС за следващата година.

Това коментира пред Нова тв Михаил Кръстев, шеф на Съюза за стопанска инициатива.

Целта на това нещо е отново да влезем във вълшебните 3% дефицит, което честно казано никой не може да обясни защо продължаваме да ги разписваме, посочи той.

Абсурдно е, когато икономиката е в подем и имаме рекордно ниска безработица, бюджетът ни да е толкова продънен. Това показва абсолютно дерайлиране и предаване на интересите на държавата. Никъде не се говори за реформа срещу увеличаващите се доходи. В полицията имат нужда от реформа от години, в държавната администрация е същото - говори ли се изобщо за ефективност там?, коментира финансистът Деян Василев.

Вместо да сме като Прибалтийските страни, където знаят как в определени моменти трябва да се ограничат разходите, у нас цари едно тройкаджийско поведение на някакви училищни булета, които по някакъв начин си мислят, че управляват държавата и разпределят ресурса и ние трябва да сме им благодарни, че се разпореждат с нашия ресурс и ни карат към още по-големи дефицити, коментира той.

Ние като държава трябва да сме много по-взискателни към политиците и много по-отговорни, когато ходим до урните, посочи той.

