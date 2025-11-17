Финансист с прогноза в коя държавна структура заплатите ще скочат съвсем скоро

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

За близо 2 млн. българи заплатите ще са по-малки от януари 2026 година заради бюджета, който са подготвили управляващите. Това засяга не само хората в частния сектор, но и част от хората в публичния.

Не е нормално държавните заплати за изпреварват тези в частния сектор, тъй като публичния не генерира пари, а частния. Частният сектор не може да навакса, защото в момента заплатите автоматично се вдигат заради обвързването на минималната заплата със средната независимо в какво състояние е икономиката.

Това коментира пред Нова тв Мария Минчева, зам.-председател на Стопанската камара.

Ситуацията, която виждаме в момента, е в резултата на едно безхаберие години наред. Трябва да се направи анализ къде да се пипнат заплатите, къде да се оптимизират бройките на хората, къде има недостиг и по-ниски заплати, трябва да се регулират нещата, коментира тя.

Получава се така, защото това е бюджета на послушния избирател. Обществените средства се разпределят там, където властимащите имат интерес някакъв. Останалото е "кучето си лае, кеванът си върви". Тази година ще завършим с огромен дефицит и догодина няма да е по-различно - дефицит, дългове, коментира Пламен Иванов, финансист.

В момента управляващите са откъснати от хората, откъсват се и от бизнеса, който от своя страна също почва да се дърпа и да губи интерес въобще да се развива, допълни той.

Не само депутатските заплати растат. Мога да прогнозирам, че в НСИ сега рязко ще скочат заплатите, защото си смениха директора и ще почнат съвсем нови статистики да излизат, коментира още Иванов.

Абсолютно кощунство е да се взимат бонуси в Агенцията по инвестиции, при положение, че там нищо не се случва. Нови инвестиции у нас няма, износът на страната пада с 4,8%, а те си взимат бонуси за нулева ефективност, посочи той.

А помните ли как бившият служебен премиер Главчев не можа да сметне три заплати и три бонуса колко идва като пари на месец и този човек да управлява Сметната палата, където трябва да се смята и нулевата ефективност на въобще такива структури, които взимат по 3 - 4 пъти повече от други пак държавни администрации. То това няма как да го сравниш с частния сектор. В частния сектор, ако си постигнал нещо, получаваш бонес, ако не - оставаш на заплатата си. Този принцип в държавната администрация липсва. И въобще тази конфронтация между администрацията и бизнеса избуява и не е в полза на никото. Администрацията е функция на бизнеса - тя трябва да обслужва хората, бизнеса, ежедневния ни живот, коментира той.

Последният функционален анализ в администрацията е правен преди 20 години. Това е анализ кой какво прави и не прави, какви са резултатите, какво се получава, коментира Адриан Николов, икономист.

Това, което ние предлагаме, е не да изхъврляме чиновници на улицата, а да се съкратят незаетите бройки. Защото те стоят, те се и бюджетират и оттам се раздават бонуси. Над 5000 са тези места, на които няма реални хора, коментира Минчева.

