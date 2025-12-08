Финансист с прогноза за януари: По-големи, по-силни и по-чести протести

Булфото

Протестът излезе извън проблема за бюджета и темата стана справедливост и несправедливост.

Това заяви пред БНР финансистът Евгени Кънев, който е и доктор по икономика.

"Не трябва да се заблуждаваме, че хората са на площада само заради бюджета. Мисля, че беше засегнато в много голяма степен чувството за справедливост на хората и те затова са на площада. Не съм сигурен, че вече е удържимо положението на сегашната власт", коментира той.

Финансистът изброи няколко "шока", които предстоят от 1 януари:

"Административният хаос по въвеждането на еврото, със сигурност завишение на цените. Ще видим в края на януари новите сметки за ток и парно. Ще видим как ще се понесат цените на петрола, които продължават да растат заради неразбориите около "Лукойл", което ще засегне най-вероятно бензиностанциите и т.н.".

В този смисъл той прогнозира, че всичко това ще засили протестите в началото на следващата година. Според него те ще са "по-големи протести, по-силни и по-чести".

В предаването "12+3" Евгени Кънев изрази съмнение, че ще бъде приет бюджетът, защото, според него, това няма да помогне да се потуши недоволството, което е не само в София, но и в цялата страна.

По думите му този начин на правене на бюджети отива в миналото. Хората все повече ще се интересуват за какво отиват тези пари, особено когато трябва да плащат от джоба си, обясни той.

Относно готвените промени в бюджета, Кънев коментира:

"На практика се опитват да адресират някои от най-сериозните искания на протеста - най-вече това са претенциите на малките работодатели, които са много силно засегнати от увеличението на данък "дивидент", осигуровките и приемането на системата за разплащания, която отпадна. По този начин те се опитват да отслабят протеста, тъй като най-вероятно тези от работодателите, които са дошли по тази причина, сега се очаква да не бъдат на протеста. Но няма никаква разлика във философията на бюджета".

Един бюджет в нормална икономика се прави на база на сериозни проучвания за бизнес средата в идващите 3 години, какъв ръст се очаква на БВП и какво може държавата да получи като данъци от него, уточни финансистът и добави, че едва тогава, когато има добра база за изчисление на приходите, започват да се правят сметки за това какви могат да бъдат разходите.

"Тази и следващата година имаме обратна философия - не се прогнозират приходите, а разходите, които са необходими да бъдат заделени за определени цели. Оттам нататък в зависимост от това какво трябва да се направи и плати, започват да се търсят приходите. Самият факт, че в момента изведнъж се намалиха не само разходите в новия вариант на бюджета, но и приходите, показват именно тази философия - как обвързваме приходи с разходи", посочи той.

В никакъв случай тези съкращения не промениха философията, заради която въстана народът и се получи този голям протест, изказа мнението си Кънев. И изброи:

"Продължават да се вдигат осигуровките, защото се вдига максималният осигурителен праг. Продължават да се увеличават разходите за силовите ведомства, които в голяма степен вдигнаха хората като несправедливост".

Той изтъкна също, че България е на първо място на глава от населението в Европа по полиция и по прокурори, а заплатите във ВСС гонят тези в Австрия. "Скоро имаше друго изчисление - че заплатите на съдебната система не могат да бъдат платени от общия корпоративен данък в икономиката", посочи експертът.

"Хората много повече ги боли, когато загубят, отколкото се радват, когато спечелят. В момента няма откъде да се вземат пари - трябва да се вземат от самите хора. Когато хората разбраха какво им се готви - че 500-600 лв. трябва да им се вдигнат годишните данъци и осигуровки, това недоволство избухна", коментира той.

И прогнозира: "Този бюджет може да бъде приет силово, но въпросът е, че ще има много големи последици за тези, които го приемат, в електорален план".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!