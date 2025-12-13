Финансистът Димитър Чобанов: Цените догодина ще са по-високи отколкото през тази

кадър: Bulgaria ON AIR

Влизането в Еврозоната без одобрен бюджет създава допълнителни затруднения за бюджетния сектор и за бизнеса. Това заяви в предаването "Опорни хора" финансистът Димитър Чобанов.

"Имаме един доста сложен процес на конверсия към еврото. Именно поради тази причина бяха дадени тези допълнителни неработни дни покрай Нова година, защото системите ще имат нужда от сериозна пренастройка. И изведнъж, когато цялата държавна машина и голяма част от капацитета на бизнеса е насочен към подготовка на този процес, се оказва, че той трябва да се съобразява и с допълнителен фактор, който идва в повече. Това можеше да бъде избегнато", посочи Чобанов пред Bulgaria ON AIR.

Той обясни и какви са положителните страни на оттеглянето на проектобюджета: "Част от критиките към бюджета бяха насочени точно към разходната част, която по този начин много трудно може да бъде увеличена. И в този смисъл това може да се разглежда като нещо позитивно, защото българският бюджет има нужда от известно замразяване на разходната част, така че приходната част да може да я настигне. И това ще доведе до свиване на дефицита".

По думите му утежняващ фактор е, че цените догодина ще са по-високи отколкото през тази.

"Виждаме след решението за приемане на България в Еврозоната, че имаме един доста осезаем растеж на цените, който вероятно ще продължи и през 2026 година. Това ще окаже доста сериозно социално напрежение, при положение, че тези плащания останат непроменени", прогнозира Чобанов.

