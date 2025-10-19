Финансистът Любомир Дацов: Това е всичко, но не е бюджет

кадър: Bulgaria ON AIR

Това се случва, когато замениш реалността с мечти. Така финансистът Любомир Дацов описа състоянието на бюджета към момента в ефира на предаването Money.bg.

"В последните години бюджетът придоби една неестествена гъвкавост. Той може да бъде всичко, но не е бюджет... Нито се основава на някаква сериозна прогноза, нито параметрите му са свързани с някакви цели, неясни от икономическа гледна точка какво стои зад тях", каза още Дацов пред Bulgaria ON AIR. "На политическо ниво никой не се интересува какви са програмите. От друга страна, на правителствено ниво също няма някаква програма - заявени политически намерения, няма институции, които да правят сериозен икономически анализ, защото няма търсене на такъв труд", обобщи още финансистът.

