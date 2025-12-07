Финансистът Любомир Каримански: Това е старият бюджет, само че с няколко промени

кадър: Бтв

В петък малко преди полунощ Министерството на финансите публикува новият вариант на проектобюджета за догодина, а очакванията са в понеделник да влезе и в парламента.

"Това е старият бюджет, само че с няколко промени. Аз не виждам никакъв смисъл защо трябваше да се правят тези пиар акции за изтегляне на бюджета, като тази промяна можеше да бъде осъществена между първо и второ гласуване", коментира финансистът Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

"Не е добра практика за три дни между едно гласуване и друго гласуване да бъде ясно всичко, да бъдат осъществени отделните работни групи, или поне тази комисията по бюджет и финанси. Първо тя трябва да направи необходимите обобщения", смята Каримански.

Според него предишния бюджет е почти същият като сегашния. "Този бюджет не решава абсолютно нищо като проблеми в държава, които са все по-осезаеми за хората. Той не решава проблема с това, че сме едни от първите страни с най-високо нарастване на темпа на дълговете. И не решава проблема с това да има такива инфраструктурни инвестиции, че да могат да привличат инвеститори, които в България, идвайки да носят повече добавена стойност, да направят страната ни по-конкурентно-способна и съответно да имат възможност всичко което се произвежда, да се изнася навън", коментира Каримански за Бтв.

Според него проблемът е, че това, което се опитват да решават, е краткосрочно. "Дефицитът през 2027 може би ще е един от най-високите. Не мисля, че ще бъде 2,8%. При всички положения дефицитът ще бъде над 3%, ако така се действа и не се решават проблемите дългосрочно. "

По темата за автоматизацията на възнагражденията: "Трябва да бъде направено така, че всяко едно възнаграждение в публичния сектор да участва в държавния бюджет и не трябва да има такъв автоматизъм само за определени сектори по този начин. Не бива да са в специализирани закони, какъвто е законът за МВР, за Министерство на отбраната, не бива там да се залага как ще бъде формулата за възнагражденията, това е добре да става чрез бюджета всяка година според това какъв програмен бюджет залага определени цели. Ако тези цели са изпълнени като ефективност, тогава може да се вдигнат заплатите."

Според Каримански е тъжно да се види в рамките на бюджета, че се залага за сигурността повече, отколкото за образование.

"Трябва да бъде пределно честни спрямо хората. Трябва да кажем, че това, което в момента не го приемат за нормално, то ще бъде отложено за още по-ненормално за 2027 г." , заяви финансистът.

