Финансов анализатор: До 2030 година цените на имотите ще паднат с около 20 - 25%

Пиксабей

Ще излизат жилища на пазара, които няма да се купуват. Цените са стабилни, следващите 2 -3 години цените няма да се покачват. Догодина цените даже ще започнат да спадат, каза в интервю пред БНР финансовият анализатор Макс Баклаян.

Той прогнозира, че броят на сделките на всяко следващо тримесечие ще е по-нисък от предходното, а това по думите му показвало намаляване броя на сделките, при който тази година вече са с продължителност 75 дни, а преди били - 25 дни.

"Догодина цените леко ще падат надолу. Няма да е рязко, но до 2030 година цените на имотите ще паднат около 20 - 25%. Инфлацията ще около 10% на годишна база. И ще се окаже, че покупателната способност на имотът ще е спаднал с 40 - 50%. Така ще видим корекцията на пазара. Няма да е драстична като 2009 г., но ще бъде намалена цената", обясни той.

В допълнение на прогнозата си Баклаян посочи, че на годишна база през 2025 г. се строй повече като РЗП, отколкото през 2024 г.

"На практика депозитите, които растат в банките, идват от това, че имаме сериозен ипотечен бум. Делът на потребителските кредити нарастват с 14% на годишна база и достигат вече 11,5 млрд. евро. Със сигурност ниските лихви привличат. Колкото по-ниски са лихвите, толкова повече кредите желаят да теглят домакинствата. Докога? Докато правителството, или БНБ, или ЕЦБ по-скоро не решат, че този пазар трябва да бъде охладен. Това, което може да се охлади на този пазар, е по-високи лихвени проценти, или вдигането на обезпечението, или рецесия. А това означава, че ще се забави нашата икономика", каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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