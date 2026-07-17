Финансов анализатор: Големият дефицит поражда необходимост от по-голям дълг и повече нови заеми

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България е една от 11-те държави в Европейския съюз, които са в процедура по свръхдефицит, като страната трябва да намали бюджетния си дефицит под 3% до 2029 година. Това каза икономическият и финансов анализатор Румен Гълъбинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.

По думите му процедурата не е изключение, тъй като общо са 11 държавите от Европейския съюз, които са в процедура на свръхдефицит над 3%. В тази група се включват три държави, които не са в еврозоната, а останалите осем са от еврозоната.

Той уточни, че сред държавите в процедурата са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Малта, Словакия, Унгария, Полша и Румъния. Гълъбинов обясни още, че България трябва да представи мерки пред Европейската комисия още тази година: "До 15 октомври тази година трябва да представим мерки за справяне със ситуацията. След това се надявам те да бъдат одобрени, а първият контрол ще бъде през април догодина, когато трябва да докладваме за напредък.“

"В рамките на три години – до 2029 година включително – ние трябва да свалим дефицита под 3%“, каза още гостът.

Той подчерта, че ограничаването на дефицита е необходимо не само заради европейските правила, а защото големият дефицит поражда необходимост от по-голям дълг и повече нови заеми, което от своя страна пък усложнява борбата с инфлацията.

По думите му "дефицит, дълг и инфлация са в една фундаментална обвързаност“, като при увеличаване на единия показател нарастват и останалите.

За предупреждението на Fitch

Румен Гълъбинов коментира и позицията на рейтинговата агенция Fitch, според която процедурата по свръхдефицит ще бъде отчетена при оценката на фискалната политика на България.

"Рейтинговите агенции са длъжни да отбележат това развитие. Те търсят да намерят каква е тенденцията - дали ще има продължаващо увеличение на дефицита или ще положим достатъчно усилия, за да обърнем този тренд“, обясни експертът.

По думите му кредитният рейтинг е пряко свързан със способността на страната да обслужва бъдещите си задължения.

"Те се произнасят относно нашия кредитен рейтинг, който отразява възможностите ние да си обслужваме новите дългове.“

Редактор "Екип на Петел",

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