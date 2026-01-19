Финансов експерт: Ако ни вдигнат услугата с 300%, можем да намерим по-добра алтернатива

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

За съжаление винаги има някой недоразбрал и някакви злоупотреби в началото на една такава промяна, каквато в случая е въвеждането на еврото у нас. Факт, е че не можем да приемем, че бизнесът определя цените, но ние като потребители можем да осъзнаем своята сила, която имаме. Като хора, които насочат своите пари към каузи, към стоки, към услуги и към бизнеси, които ние искаме да подкрепим.

Това заяви по Нова Тв Рени Миткова.

Защото с всяка своя покупка, ние гласуваме гласуваме за определен продукт, за определена услуга, за определен бизнес, и именно с тази сила е хубаво да сме наясно. Ако ни вдигнат услугата с 300%, може би можем да намерим някаква друга по-добра алтернатива. Тук отварям една по-голяма тема, а именно че много хора, много потребители са притеснени от тази промяна, продължи финансовият експерт.

Ние не можем да променим политическото решение в турбуленцията, в която сме, но това, което можем да направим като хора, е да започнем да контролираме парите и живота си. Това е една тема, на която съм посветила последните си години. Говоря да има една финансовата култура, и начинът, по който употребяваме, начина, по който изразходваме парите, е нещо, което е абсолютно в наш контрол, допълни Миткова.

