Финансов експерт: Българите обричат парите си на сигурна загуба

Стопкадър Ютуб, Макс Баклаян

Финансовият експерт Макс Баклаян сподели критичен анализ за състоянието на личните финанси у нас в своя официален видео канал. Според представените данни, въпреки че брутното богатство на българските домакинства на хартия преминава границата от 511 милиарда евро, реалността за масовия гражданин остава тежка поради липса на финансова дисциплина и инвестиционна култура. Анализаторът очертава осем ключови фактора, които спират икономическия напредък на населението.

Баклаян посочва, че макар статистическото богатство да възлиза на около 78 000 евро за всяко домакинство, близо 70% от тези активи са блокирани в недвижими имоти. Експертът споделя: "Това цялото богатство не го усещам по джоба ми, защото голяма част от това богатство, 70%, за да бъдем конкретни, са вложени в традиционните тухли, които за огромно съжаление в голяма част от случаите не генерират доход". Повечето покупки са по-скоро спекулативни и често изискват допълнителни разходи за поддръжка, вместо да носят пасивен доход от наеми.

Очакваното присъединяване на България към еврозоната доведе до сериозен имотен бум през последната година и половина. Гражданите продължиха да трупат дългосрочни дългове за периоди до 30 години в опит да спасят парите си от инфлацията, купувайки активи на изключително високи цени.

Анализаторът предупреждава, че при евентуално покачване на лихвените проценти, финансовият натиск върху семействата ще се удвои. При примерен ипотечен кредит за имот от 160 000 евро, вноската при лихва от 3% възлиза на близо 675 евро на месец. Ако лихвеният процент нарасне до 5%, плащането скача на 858 евро, а при стойности от 8% вноската достига 1174 евро месечно. Според експерта, ако разходите за заем надхвърлят 20-25% от общия доход на домакинството, рискът от изземване на собствеността от банките става изключително висок.

Статистическите данни разкриват сериозни дефицити в спестяванията на населението. Около 75% от българите живеят месец за месец и не могат да покрият внезапни разходи за ремонт на автомобил или спешни медицински нужди. От останалите 25%, които успяват да заделят средства, масовата част спестяват под формата на кеш или банкови влогове, водени предимно от страх от бъдещето. Едва 9% от хората инвестират в продуктивни финансови инструменти, които носят доходност.

В момента българските домакинства държат в търговските банки 47 милиарда евро при нулева лихва. Макс Баклаян определя това явление като "триумфът на гарантираната загуба". При реална инфлация над 10%, съгласно математическото правило на числото 72, тези спестявания ще загубят половината от своята покупателна способност в рамките на едва шест години.

Анализаторът подчертава, че размерът на възнаграждението е без значение, ако всичко се изразходва до края на месеца за поддържане на суетен начин на живот. Реалното богатство се изчислява единствено след като от общите активи се извадят всички задължения, лизинги, кредитни карти и ипотеки.

Сериозен източник на източване на личните капитали е хазартът, в който ежегодно се пропиляват около 3% от брутния вътрешен продукт на страната. "Системата е настроена така, че организаторът винаги прибира своята печалба, гарантирайки вашата нетна загуба". Обедняването кара хората да търсят изход в лотарийните билети поради загуба на надежда, вместо да се възползват от силата на сложната натрупваща се лихва във времето.

Държавната пенсионна система също е изправена пред критична математическа неизбежност. Към момента съотношението в Националния осигурителен институт показва, че едва 1,4 работещи българи издържат един пенсионер. За да бъде системата финансово стабилна и да гарантира достойни старини, са необходими поне четирима работещи за един пенсионер. Поради тази причина разчитането изцяло на държавна пенсия обрича гражданите на бъдеща мизерия.

За излизане от негативната тенденция експертът препоръчва промяна в потребителското поведение и прилагането на три основни стъпки:

Спиране на покупките на вещи, от които няма реална нужда, и избягване на стоки на изплащане, като мобилни телефони. Първо трябва да се заделят средства за спестяване, а едва след това да се планират разходите.

Съхранение на спестения капитал в стабилни активи. Инвестиционното злато се посочва като най-сигурната защита срещу обезценяването на хартиените пари.

Използване на законовите предимства на българския пазар, който предлага 0% данък върху финансови активи, търгувани на регулирани европейски борси. Инвестирането в световни индексни фондове (ETF) позволява дългосрочно натрупване на капитал чрез сложна лихва, без данъчни тежести към държавата, пише dunavmost.com.

