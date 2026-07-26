Финансов експерт: Депозит от 100 000 евро в българска банка губи хиляди евро покупателна стойност

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През юни инфлацията в България достига 5,2%, според данни на Евростат и НСИ, което поставя страната в топ 3 държави с най-висока инфлация в Европейския съюз. При средна лихва по новите срочни депозити от 1,33%, депозит от 100 000 евро генерира 1330 евро годишна лихва, но губи 5200 евро от своята покупателна стойност — реална загуба от около 3870 евро без данъци и банкови такси. Финансовите експерти препоръчват на домакинствата да управляват по-активно спестяванията си вместо да разчитат само на банкови депозити.

При официална инфлация от 5,2% и средна лихва по новите срочни депозити от 1,33%, депозит от 100 000 евро носи 1330 евро лихва, но губи 5200 евро от покупателната си стойност. Това означава реална загуба от около 3870 евро, без да се отчитат данъци и банкови такси, коментира финансовият експерт Макс Баклаян, цитиран от businessnovinite.bg.

„Докато официалната инфлация е над 5%, а средната лихва е малко над 1%, банковият депозит е доказано лошо място за съхраняване на спестявания и получаване на доходност. Още повече, ако като мен смятате, че истинският размер на инфлацията е значително по-голям“, коментира Макс Баклаян.

Данните на БНБ показват, че средната лихва по новите срочни депозити е 1,33%, което представлява минимално повишение спрямо април.

При депозит от 100 000 евро това означава 1330 евро годишна лихва. При официална инфлация от 5,2% покупателната стойност на същата сума намалява с 5200 евро.

Реалният ефект е загуба от 3870 евро, без да се отчитат данъци и банкови такси, които допълнително увеличават загубата.

Това не означава, че хората трябва да изтеглят парите си и да ги насочат към рискови инвестиции. Според Баклаян това е сигнал, че българските домакинства трябва да започнат да управляват по-активно спестяванията си.

Редактор "Екип на Петел",

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