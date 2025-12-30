Финансов консултант: Който е инвестирал в злато преди година, вече си е удвоил парите

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Свикването с еврото ще стане бързо, объркването ще продължи само няколко дни, това прогнозира по БНТ финансовият консултант Стойне Василев. Той подчерта, рестото трябва да се връща мв евро, но няма нужда от притеснения. „Касовите апарати смятат вместо нас”, коментира той.

Василев обаче подчерта, че януари традиционно е месец, който завършваме „на червено” и затова трябва сме внимателни с харченето. „Има още време, направете си сметките между празничните трапези, отделете си пари за сметките за ток и вода”, посъветва той.

Финансовият експерт посъветва също да не внасяме всички спестени в брой левове в банките, защото от това не печелим нищо. По негово мнение трябва да се инвестира, като най-успешните до момента инвестиции са в имоти и злато.

Според брокери поскъпването на имотите е с 20-25%, а тези, които преди година са си купили инвестиционно злато преди години, са удвоили парите си.

