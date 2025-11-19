Финансовият анализатор Петър Илиев: Винаги сметката се плаща от данъкоплатците

кадър: Bulgaria ON AIR

Управляващите продължават да твърдят, че бюджетът за 2026 г. е единственият възможен.

Според финансовия анализатор и журналист Петър Илиев от политическа гледна точка бюджетът за управляващите е единственият възможен, защото "ако направят реален бюджет, "който го гласува, ще загуби електорална тежест".

"От Ковид кризата насам обясняваха, че с грижа за хората ще вдигнат минималната работна заплата, пенсиите. Дори в периода на най-голяма инфлация вдигането на средния доход и на средната пенсия е било по-високо от инфлацията", коментира той в предаването "Денят ON AIR".

"Обикновено и винаги сметката се плаща от данъкоплатците по една от двете линии - в нашия случай ще бъде и по двете. Ръст на данъчно-осигурителното бреме, което означава ръст на данъчните ставки, и задържане, а в лошия случай като този в Гърция, намаляване на разходите за бюджетни възнаграждения", анализира Илиев.

По думите му, ако две години продължи такава политика, следващата година ще вдигнат ставката по данъка върху дивидента и осигурителната вноска, а по-следващата ще се говори за вдигане на ставката по косвени и преки данъци.

"Ако и това не помогне, след вдигането на всичко това ще дойде време, когато ще трябва да кажат, че ограничават до нула ръста на бюджетните разходи за възнаграждения и пенсии, докато не влезем в границите. Ние сме влезли в дългова спирала", прогнозира финансовият анализатор пред Bulgaria ON AIR.

Парите от фондовете са част от консолидираната фискална програма, те са неутрални по отношение на бюджетния баланс, изтъкна Илиев.

"Философията е, че като не спазваш правилата и ползваш средствата не по предназначение, а за да си пълниш бюджетните дупки. Това се вижда от последните данни на Министерството на финансите, където пише, че има шанс да се вместим в 3% дефицит, ако последният транш по ПВУ дойде. Актуализацията ги плаши най-много", смята журналистът.

На 25 ноември 2025 г. водещи икономисти и финансисти очертават бъдещето на банковия сектор на "Еврозоната: Уравнения и решения 2025".

"Събитие на много високо ниво. Експерти на много високо равнище - изпълнителни директори на банки, шефове на регулатори, изпълнителни директори на пенсионни и осигурителни дружества, лидери в областта на разплащателните системи и т.н., ще коментират тенденциите в глобалните и европейски икономически процеси, както и предизвикателствата, с които ще се сблъскат бизнесът и потребителите при въвеждането на еврото", разясни Илиев.

Конференцията започва в 12 ч. и ще продължи до около 17:30 ч.

