Финансовият експерт Никола Бакалов: Не чакайте 1 януари

кадър: Bulgaria ON AIR

Банковата система в България е в отлично състояние и е стабилна - тя е добре капитализирана и ликвидна. Това заяви в предаването Money.bg изпълнителният директор на "Първа инвестиционна банка" Никола Бакалов.

Той коментира предизвикателствата и предимствата пред сектора в навечерието на приемането на България в еврозоната.

"В края на юли 2025 година активите на банковата система възлизат на над 200 млрд. лева, ликвидното покритие е 243 процента. Това е контекстът, това е състоянието, в което ние подхождаме към процеса към преминаване българския лев към еврото", каза още Бакалов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Относно очакваните предизвикателства при влизането в Еврозоната Бакалов посочи: "Всички предизвикателства са добре и навреме адресирани. Ако всички подходим отговорно към задачата - не само банките, а и цялото общество - гражданите и фирмите и достатъчно рано и навреме направим това, което е необходимо, няма да усетим никакво затруднение".

"За съжаление, обаче очакванията ми са, че типично в нашия манталитет вероятно ще оставим всичко за последния момент", сподели специалистът.

"Не чакайте 1 януари, за да си обмените левовете. Внесете ги преди това, защото на 1 януари банките ще ги обменят безплатно и автоматично, без да се налага клиентът да прави нищо", препоръча той.

