Финландия: Държавата с над 50 000 бомбоубежища под земята

Кадри Нова телевизия

Финландия от десетилетия развива една от най-мащабните системи за гражданска защита в света. Под улиците на Хелзинки се намира обширна мрежа от бомбоубежища, които при нужда могат да бъдат превърнати в подземни градове само за няколко часа, предава Нова телевизия. Днес този модел привлича интереса на редица държави – от Украйна до страни в Близкия изток.

Страната разполага с над 50 000 бомбоубежища, изграждани от средата на миналия век. На фона на нарастващото напрежение в различни региони, тези съоръжения отново са във фокуса на международното внимание.

Едно от най-големите убежища е комплексът „Мерихака“, разположен в скалите под финландската столица. С площ, сравнима със седеметажна офис сграда, той може да побере около 6 000 души. „Дойдохме тук, за да почерпим от техния опит. Имаме голяма мечта да построим подобен комплекс“, коментира заместник-ръководителят на военната администрация на град Балаклия Тетяна Грунска.

Стотици международни делегации вече са посетили Финландия, за да изучат модела ѝ за защита на цивилното население. Сред тях е и Украйна, където близостта до фронтовата линия налага изграждането на подобни съоръжения.

В Балаклия въздушните тревоги звучат десетки пъти дневно. Там част от убежищата вече са адаптирани за учебни цели, за да могат децата да продължат обучението си под земята. „Вече строим училище под земята и планираме още такива обекти“, посочи Грунска.

Треньорът по бокс Володимир Боршч смята, че е необходимо подземните пространства да се използват и за спортни дейности. „Би било много добре да има подземна спортна школа, където децата да тренират, а не само да чакат края на тревогата“, каза той.

Финландия изгражда системата си за гражданска защита от 30-те години на миналия век. Законодателството изисква всяка по-голяма жилищна или търговска сграда да разполага със собствено убежище. „Ако една жилищна сграда надвишава определени размери, тя трябва да има убежище“, обясняват от финландското Министерство на вътрешните работи.

Това превръща страната в една от най-подготвените в света по отношение на гражданската защита. Фирми, специализирани в изграждането на такива съоръжения, отчитат засилен интерес и извън Европа. „След събитията в Абу Даби получихме запитвания как можем да помогнем“, коментира изпълнителният директор на „Temet Group“ Юха Симола.

Днес подземните убежища в Хелзинки се използват и в мирно време – като спортни зали, фитнеси и детски площадки. При извънредни ситуации те могат да бъдат преобразени в рамките на 72 часа, оборудвани с легла, вода и аварийни системи.

