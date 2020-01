Финландия нямало да въвежда 4-дневна работна седмица

Снимка Уикипедия

Новината, че новият финландски премиер Санна Марин предлага да се въведе 4-дневна работна седмица, се оказа фалшива, алармира "Свободна Европа".

Вчера редица чуждестранни и български медии, сред които и OFFNews, съобщиха новината, подведени от факта, че чужди тя присъства и в издания като The Independent, The Guardian, The Daily Mail. Те пък цитират изказване на министър-председателката пред брюкселското издание New Europe.

Оказва се, че да, Марин е споделяла подкрепата си за това хората да прекарват повече време със семействата си. Но не и след като става премиер. Намаляването на работната седмица не фигурира в правителствената програма на младото финландско правителство.

Новината попада в медиите в този си вид не злоумишлено, а след поредица от недоразумения, обяснява днес финландската медия News Now Finland, цитирана от "Свободна Европа".

Каква е предисторията?

Идеята за намаляване на работната седмица е била обсъдена на форум на социалдемократите през август. Това обаче не я прави част от правителствената програма, пише "News Now Finland". Тогава самата Санна Марин публикува туит и изказва мнение, че е добре работещите да прекарват повече време с близките си и с любимите си занимания. По-късно това намерение не е включенио в програмата на партията.

На 16 декември обаче, повече от четири месеца след партийния форум в Турку, австрийският информационен бюлетин "Контраст" възражда историята, като журналистката Патриша Хубер цитира туита на Марин.



Историята е подета отново на 2 януари 2020 г., когато брюкселският вестник New Europe публикува статия на журналистката Зои Дидили под заглавие "Финландският премиер Марин призовава за 4-седмичен и 6-часов работен ден в страната." Публикацията оставя впечатлението, че намерението е обявено след като Марин стана премиер:

Статията започва така:

Санна Марин, новият премиер на Финландия от началото на декември (тук след вметнатата част в оригиналния текст липсва запетая - б.р.) призова за въвеждането на гъвкава работна схема в страната, предвиждаща 4-дневна работна седмица и 6-часов работен ден.

Именно това подвеждащо изречение цитират всички медии като доказателство за намеренията на Марин.

Изданието News Now Finland предлага на официалните власти да поддържат екипи, които могат да идентифицират и реагират на фалшиви новини и дезинформация, преди те да бъдат подети от големите медии.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html