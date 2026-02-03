Фирмата на убития в хижата на Петрохан Дечо Василев излезе със съобщение

Кадър В и М Компания

Счетоводната фирма В и М Компания излезе с обръщание в социалната мрежа след новината за смъртта на Дечо Василев.

"Уважаеми партньори,

С дълбоко съжаление ви информираме, че беше потвърдена трагичната смърт на нашия управител и съдружник Дечо Василев.

Това е тежък момент за неговото семейство, близки и за целия ни екип. Молим за уважение и дискретност към всички засегнати.

Във връзка с различни публикации и коментари в медиите бихме искали да заявим, че към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая, поради което фирмата няма да участва в спекулации или интерпретации.

Дейността на компанията продължава и всички поети ангажименти към клиенти и партньори ще бъдат изпълнявани, както досега.

Благодарим ви за разбирането, доверието и подкрепата в този труден момент.

С уважение,

Екипа на В и М Компания ООД"

Тримата убити мъже, открити край хижа "Петрохан" трудно биха се вписали в представите за рейнджъри или членове на паравоенна организация. Профилите им са по- скоро на авантюристи, любители на приключенията, спортовете и ангажирани с редица граждански каузи. Според информация на TrafficNews жертвите са счетоводител, консултант и природозащитник. Мъжете са намерени мъртви с по един изстрел в главата. Раните на двама са в слепоочието, а на един - под брадичката. Около престъплението на този етап има голям брой неизвестни , като властите все още не са отговорили категорично как е настъпила смъртта на тримата, какъв е мотивът за жестокото престъпление. Една от версиите, по които се работи е връзки с педофилска мрежа. Проверяват се и заплахи от дървосекачи, чиято дейност е била пресечена след като от хижата започва да действа "Националната асоциация за защитени територии" "Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва", добави Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция".

От публично достъпната информация в социалните мрежи става ясно, че тримата са споделяли сходни интереси – пътувания, екстремни преживявания, дейности, свързани с природата, както и активни позиции по обществени и екологични теми. В профилите им те често се представят като хора, ангажирани с опазването на околната среда и защитените територии.

Членове на същата асоциация са и още двама, които към момента се издирват като свидетели от органите на реда. Единият е собственикът на хижа „Петрохан“, в близост до която бяха открити телата на тримата мъже с огнестрелни рани в областта на главата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!