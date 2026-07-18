Фирми пращат служителите си в "син офис" по Северното ни Черноморие

кадър: Нова тв

Предприемчиви визионери създават концепцията „син офис” по Северното ни Черноморие, съчетавайки полезното с приятното. Идеята е компаниите да изпращат своите служители на ротационен принцип за седмица или две в дистанционна работа край вълните, при това заедно с цялото семейство. Предприемачи от вътрешността на страната вече се възползват активно от гъвкавата възможност.

„Това е моето работно място, не го заменям за нищо в света“, споделя в ефира на NOVA счетоводителят Юлия Лазарова. Тя може да изпълнява задълженията си от всяко кътче на планетата, но избира крайбрежието на Каварна. Признава, че северният бряг винаги я е привличал, защото за разлика от южния, не е толкова шумен и презастроен. По думите ѝ там работи много по-добре, отколкото в офиса си в Пловдив, защото ѝ е тихо и няма дразнители.

Идеята за създаването на „син офис” е на популяризатора на Южна Добруджа Павлин Стоянов. Той разказва, че концепцията се е родила от личен опит на принципа на пробата и грешката. Тъй като живее и работи в София, в един момент стресът в столицата му дошъл в повече заради тежкия трафик, губенето на часове по задръствания и мръсния въздух. Прекрасни спомени от детството го връщат край морето, което той преоткрива със семейството си.

Контактът с природата е сред основните предимства за хората, избрали този начин на живот. Според Весела Георгиева досегът с морето е изключителен, а на подобно място е много по-лесно да се подели тежката отговорност на родителството. Работещите майки и бащи умело съчетават професионалните с личните ангажименти. Юлия обяснява, че партньорите могат да бъдат взаимнозаменяеми – докато единият работи, другият може да заведе детето на плаж. Тя допълва, че цените в района са категорично по-ниски от тези по Южното Черноморие.

Успехът на модела кара Павлин да сподели идеята си и с други предприемачи, насочвайки се към малки фирми с екипи между 10 и 20 души. Той е категоричен, че подобен ход хем спасява семействата от рутината, хем вдига производителността на компаниите. Юлия потвърждава, че край водата е много по-продуктивна и обработва по-голямо количество информация, стимулирана от тишината и гледката.

За адвокат Ива Згурова дистанционната работа спестява времето, което иначе би губила в безкрайни срещи на живо в София. Тя отбелязва, че след пандемията клиентите са свикнали на онлайн комуникация и така писмената ѝ работа върви през деня, а вечер може да се наслаждава на природата.

От финансова гледна точка концепцията също е оправдана. Петър и Юлия наемат апартамент за своя „син офис” още миналата година. Според Петър Лазаров наемането на целогодишен имот там е равностойно като цена на наемането на офис в Пловдив. Ива Згурова също пресмята, че животът край брега е по-изгоден заради съотношението между цена и качество на продуктите, което липсва в столицата. Удовлетворението от този начин на работа е толкова голямо, че някои от служителите признават, че изобщо не искат да се връщат в големия град.

Редактор "Екип на Петел",

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