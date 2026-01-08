реклама

Фирмите за бързи кредити: Ако ви искат допълнителни такси заради еврото, вероятно е измама

08.01.2026 / 08:04 1

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Лихвите по бързите кредити остават непроменени, поне при тези фирми, които работят спазвайки закона, това каза по bTV адв. Николай Цветанов от Асоциацията на отговорно небанково кредитиране. Той подчерта, че въвеждането на еврото не променя никакви параметри в бързото кредитиране. Ако някой иска на клиентите допълнителни такси, вероятно става въпрос за измама, допълни Цветанов.

Вноската за януари може да бъде платена или в лева, или в евро, като ако има да се връща ресто, то ще е в евро, обясни специалистът. Той каза също, че потребителите могат да поискат нови погасителни планове в евро, ако не са получили вече такива. Ако се установят нарушения, сигналите трябва да се подават към КЗП, каза още адвокатът.

MrBean (преди 22 минути)
Рейтинг: 202313 | Одобрение: -1642
Измамата сте вие! Съществуват благодарение на Доган сега Пеевски и с финансирането от Цеките.... Живеем в срамно беззаконна държава.Бързи кредити,хазарт,и мобилните оператори водят народа и държавата към пропастта,или може би копаем тунел под нея.

