Фискалният съвет е против компенсацията за покриване на личните осигурителни вноски на държавните служители

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Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети лица в икономиката, но не счита, че трябва да се предвижда компенсация за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната. Това става известно от позиция на Фискалния съвет относно предвидените промени в проекта на Закона за държавния бюджет на страната, който бе публикуван вчера.

Управляващите предлагат държавните служители да плащат сами осигуровките си от 1 август тази година в съотношение 80 на сто за осигурителя и 20 на сто за осигуреното лице, а от следващата 2027 година - в съотношение 60 на 40. Предвижда се и разработване на механизъм за поемане на личните осигуровки на останалите държавни служители, включително тези в МВР и въоръжените сили от 2027 година. По думите на финансовия министър Гълъб Донев, тези промени предвиждат компенсиране на възнагражденията, така че да се запази достигнатият нетен доход, пише БТА.

От Фискалния съвет смятат, че в обхвата на предложението трябва да се включат и военните, и полицаите още от първи август тази година, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори.

От институцията посочват, че правителството следва да се възползва от промяната в режима за осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал. Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените засега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не счита, че трябва да се предвижда компенсация за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната.

Фискалният съвет отбелязват, че многократно е повдигал темата за привилегированото отношение към държавните служители, военните, полицаите и магистратите по отношение на осигурителните им вноски. Привилегията за поемане на пълните осигуровки от страна на държавата е останала от времето, когато държавните служители не бяха добре платени. Към днешна дата тази привилегия е по-скоро несправедлива спрямо останалите служители в държавната администрация (на трудов договор) и служителите в частния сектор. Няма икономическа логика в това едни служители да плащат лични осигурителни вноски, а други да не плащат, пише в позицията.

От Фискалния съвет припомнят, че в техните препоръки за оптимизиране на разходите за персонал в бюджета за 2026 г. още през есента са предложили отмяна на тази привилегия, като целта е била освен премахване на ненужната привилегия, да се постигне и фискална консолидация.

По сметки на Фискалния съвет платените осигуровки за държавните служители, вкл. тези в съдебната система (без тези по Закона за МВР) възлизат на 200 млн. евро, т.е. фискалният ефект за бюджета ще бъде около 100 млн. евро по-малко осигуровки. Включването на полицаите и военните в обхвата на мярката ще има много по-голям фискален ефект, тъй като към момента държавата плаща 73,3 на сто осигуровки, се посочва в позицията.

Редактор "Екип на Петел",

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