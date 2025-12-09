Фискалният съвет публикува становища по бюджетите на НЗОК и ДОО

НЗОК

Фискалният съвет публикува становища по бюджетите на НЗОК и на ДОО. Те са изготвени в изпълнение на разпоредбите на чл. 6. от Закона за фискален съвет и автоматични корективни механизми, предаде БГНЕС.

Промяната в ревизирания проект е, че отпадат 260 млн. евро за увеличение на заплатите на младите лекари и болничната помощ намалява с около 40 млн. евро. По тази причина Фискалният съвет се придържа към същите препоръки и изводи, направени за първоначалния проект:

Проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. следва подход с увеличения по основните видове разходи. В сравнение с предходни години заложеното увеличение е значително по-високо и за първи път надхвърля 5 млрд. евро – най-големият исторически ръст.

От гледна точка на финансова обезпеченост секторът разполага с ресурси, но оптимизацията при разходването им е задължителна за постигането на по-добри резултати.

В законопроекта отсъстват предложения за въвеждане на мерки, за промяна на подхода към лицата, които не се осигуряват здравно, които са близо милион и двеста хиляди души, а лечението им е за сметка на държавния бюджет.

Структурата на разходите за здравноосигурителни плащания за 2026 г. показва увеличение по всички показатели с 9-10% спрямо 2025 г.

Заложените разходи са с номинален растеж от 15,02% на годишна база, като с най-голям дял са текущите разходи, където здравноосигурителните плащания съставляват 92% и показват ръст от 9,9% за 2026 г.

ФС очаква ускоряване на дейността за реформиране на здравния сектор.

Пълният текст на становището е достъпен ТУК

Промяната в ревизирания проект за бюджет на ДОО е, че осигуровките намаляват с 500 млн. евро и се увеличава трансферът.

Фискалният съвет се придържа към същите препоръки и изводи, направени за първоначалния проект:

ФС е подчертавал, че предизвикателството с ниските пенсионни доходи следва да бъде адресирано чрез целенасочени политики. Предпочетеният подход в последните години обаче – чрез генериране на по-висок дефицит, който се финансира чрез поемане на допълнителен дълг, не е устойчив в средносрочен план. Интензивното нарастване на пенсиите обуславя по-висок недостиг в бюджета на ДОО.

През 2026 г. планираните разходи на социално-осигурителната система възлизат с 1 253 млн. евро повече от плана за 2025 г., което представлява ръст от 9%. Бюджетът на ДОО за 2026 г. достига 27,7% от всички разходи в консолидираната фискална програма.

Номиналният размер на планираните разходи за пенсии е с най-голямо увеличение, което се случва за шеста поредна година. Реализираното през последните 4 години увеличение на социалните разходи, изпреварващо обичайният ръст на доходите на осигурените лица, води до задъхване на социално-осигурителната система.

ФС подкрепя актуализирането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст с 15%, което не е променяно от 2023 г. - в условията на повишена инфлация тази мярка е необходима. Относно липсата на актуализация на размерите на дневните обезщетения за безработица, ФС счита, това ограничава правата на осигурените лица.

Фискалният съвет препоръчва промяна на законодателството, което привилегирова държавните служители, магистратите и полицаите по отношение на заплащането на личните им осигурителни вноски, което понастоящем е за сметка на бюджета.

Пълният текст на становището е достъпен ТУК.

