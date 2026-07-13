Фискалният съвет с идея: Пенсионната възраст в МВР трябва да се вдигне

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Да се вдигне пенсионната възраст в Министерството на вътрешните работи (МВР) предлагат от Фискалния съвет.

В пост, публикуван във Фейсбук, те задават въпроса защо близо 11 000 служители в пенсионна възраст не са на плажа, а още работят. „Защото се пенсионират твърде рано“, допълват от Фискалния съвет, цитиран от бТВ.

Тази година полицаи, военни, както и държавните служители от сектор "Сигурност" придобиват право да се пенсионират на възраст 54 години и 6 месеца и при 27 години трудов стаж. От тях 18 години действително трябва да са в системата.

От Фискалния съвет предлагат мъжете в системата, които работят на първа линия, да се пенсионират на 56 години, както е в Румъния. „Всички останали трябва да се пенсионират на 64 години и 9 месеца“, посочват те в коментарите на публикацията.

В началото на месеца Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) съобщи във Фейсбук, че 7 057 служители в МВР през юли ще получат едновременно и пенсия, и заплата от бюджета в пълен размер. „Че и осигуровки, за още по-голяма пенсия занапред“, допълни той.

По думите на Велев това може да си го позволи само много богата държава. „Но даже и те не го правят! Защото държавата пари няма. Тя ги взима от работещите хора в икономиката, а в другите държави, те не разрешават“.

Той изложи данни от доклад на Фискалния съвет, в който пише, че на 100 000 души население в страните по света има 300 полицаи средно за света, 313 полицаи средно за ЕС и 421 полицаи за България.

По думите му според проекта за Бюджет 2026 разходите за МВР възлизат на 2 115 233 200 евро. От тях разходите за персонал са 1 972 559 400 евро.

„Като разделим разходите за персонал на 12, получаваме 164 379 950 евро на месец. Сега на каква численост на персонала да разделим? В медиите има две числа (със закръгления) 55 хил. щата, а заети от тях 50 хиляди. Е, делим на броя на заетите и получаваме 3 287 евро средно на служител разход за труд за месец. Пенсиите са отделно“, посочи Велев.

Той обясни, че подобна е картината в правосъдието, сектора на отбраната и държавната и общинска администрация.

В началото на юни вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година.

„288 служители са навършили пенсионна възраст преди по-малко от година, 244 преди по-малко от 2 години, 199 – преди по-малко от 3 години, 124 – преди по-малко от 4 години, и 243 – преди повече от 5 години“, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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