Фицо: Предложението на Мерц за Украйна ще срещне съпротива в ЕС

Предложението на германския канцлер Фридрих Мерц за предоставяне на специален статут за членство на Украйна в ЕС ще се сблъска със значителна съпротива. Киев не може да изпревари страни, които, за разлика от него, вече са готови за членство в ЕС. Това заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо, предава Фокус.

По-рано вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung съобщи за предложението на Мерц за предоставяне на "асоцииран статут" на Украйна към ЕС и разширяване на задължението за взаимна отбрана, предвидено в Договора за ЕС, върху Украйна.

"Предложението, направено от канцлер Мерц за някакъв вид незабавно "асоциирано членство" на Украйна в Европейския съюз, със сигурност ще срещне значителна съпротива. Що се отнася до мен, повтарям, че първо трябва да предложим перспективата (за членство в ЕС) на тези, които са готови за това, и едва тогава можем да говорим за Украйна", заяви Фицо в изявление за пресата след среща със словашкия президент и председателя на словашкия парламент, излъчена от словашкия телевизионен канал TA3 в понеделник.

Словашкият премиер допълни, че е привърженик на разширяването на Европейския съюз, но Украйна не може да изпревари страни като Черна гора, Албания и най-вече Сърбия, които вече са провели необходимите реформи. Според него всяка дискусия за специален статут на Украйна е възможна само след като тези три страни, които са добре подготвени, бъдат приети в Европейския съюз.

"Необходимо е (в такъв случай) да се очакват някои отстъпки от Украйна в името на мира. Нека свържем това с мира: когато има мир, тогава нека говорим за това Украйна да стане асоцииран член", заключи Фицо.

