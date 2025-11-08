Фицо: Словакия е против използването на руски активи за подпомагане на Украйна

Снимка: Фейсбук

Словакия ще се противопостави на използването на блокирани в ЕС руски активи за финансиране на Украйна. Това съобщи днес словашкият новинарски портал Pravda, цитирайки премиера Роберт Фицо.

"Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи използването на 140 милиарда евро блокирани (в ЕС) руски активи за възстановяване или подпомагане на Украйна“, посочва изданието.

Според портала премиерът е обявил, че китайският президент Си Дзинпин ще посети Словакия. Той обаче не е уточнил кога ще се случи това. Фицо също така обяви, че германският канцлер Фридрих Мерц ще посети Братислава в края на тази или началото на следващата година, посочва Фокус.

Според него, че правителството, което се формира в Чехия след последните парламентарни избори, ще улесни възобновяването на сътрудничеството между държавите-членки на Вишеградската група (Словакия, Унгария, Полша и Чехия). Премиерът смята, че подаденият в оставка чешки кабинет е блокирал работата на това регионално обединение.

